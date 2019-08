Inchiesta Acquedotte, il Comune: 'Non ci risultano atti, disponibili a fornire tutti i chiarimenti'

CREMONA (9 agosto 2019) - "A fronte delle notizie apparse oggi sul quotidiano locale La Provincia, riguardanti un’inchiesta sul Festival Acquedotte, si comunica che al momento non risultano assolutamente atti ufficiali pervenuti al Comune e alla dirigente citata". Si legge in una nota diramata oggi dall'amministrazione. "Questa mattina il Comune, nella persona del segretario generale Gabriella Di Girolamo, ha provveduto a scrivere alla Procura della Repubblica chiedendo informazioni in merito all'esistenza di procedimenti riguardanti dipendenti del Comune di Cremona. Nel contempo è stato comunicato che gli uffici comunali sono a disposizione per fornire tutti gli elementi riguardanti la procedura amministrativa relativa all’evento svoltosi a Cremona lo scorso mese di luglio".

