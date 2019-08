Infortunio sul lavoro, muore un operaio 54enne

CREMONA (9 agosto 2019) - Infortunio mortale sul lavoro questa mattina alle 10. Un operaio di 54 anni ha perso la vita in seguito a un trauma di schiacciamento. L'incidente è avvenuto in un'area perimetrale dell'Acciaieria Arvedi di via Acquaviva mentre l'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava scaricando alcune travi da un camion. I soccorsi, attivati immediatamente ed entrati subito in azione, purtroppo si sono rivelati vani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO