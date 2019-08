Picchia l'anziana madre malata e si autodenuncia

CREMONA (8 agosto 2019) - Si è autodenunciato, presentandosi in caserma e raccontando ai carabinieri di aver picchiato la propria madre (90 anni e malata terminale) dopo una lite per motivi banali. Un 61enne è stato denunciato per maltrattamenti. L'anziana donna, quando verrà dimessa dall'ospedale dove è stata condotta in seguito alle percosse subite dal figlio, sarà collocata in una struttura adeguata da individuare in accordo con i servizi sociali del Comune.

Una brutta storia, quella avvenuta all'ombra del Torrazzo. Storia di un evidente disagio sociale. Il 61enne, infatti, quando si è presentato spontaneamente ai militari, era in profondo stato di agitazione. Ha detto di aver alzato le mani sulla madre dopo una lite, forse non la prima, di sicuro per ragioni futili, legata alle condizioni di salute della donna che necessita assistenza continua.

