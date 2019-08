Reddito di cittadinanza, a Cremona 900 beneficiari

CREMONA (8 agosto 2019) - Sono 896.173 le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza accolte nel mese di luglio in tutta Italia. E stando ai dati aggiornati, pubblicati sul sito dell’Inps, a guidare la classifica delle città che hanno ricevuto il maggior numero di risposte positive c’è Napoli, con 36.399 domande accolte, seguito da Roma con 32.905 e Palermo con 26.114. E Cremona e il Cremonese? Nel mese appena archiviato sono state complessivamente accettate 2.476 domande. Il dato più significativo è ovviamente quello del capoluogo: 900 le domande accolte. Poi via via, rispettando le grandezze relative alla popolazione, Crema con 262 richieste accolte e Casalmaggiore con 123. Tutti gli altri Comuni stanno sotto il tetto delle 100 domande: 97 a Soresina; poi 74 a Castelleone, 63 a Pandino. Nessun accesso al reddito risulta a Cappella de’ Picenardi, Castelvisconti, Ripalta Guerina, San Martino del Lago e Ticengo.

Su La Provincia di oggi l'elenco comune per comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO