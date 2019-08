Razziati i distributori di bevande della scuola Einaudi

CREMONA (7 agosto 2019) - Hanno forzato i tre distributori automatici di bevande e snack all'interno della scuola Einaudi riuscendo a mettere le mani sul denaro contenuto all'interno delle cassette. E' stata la vice preside dell'istituto di via Bissolati a denunciare il furto ai carabinieri. Il colpo, secondo quanto ricostruito, è stato messo a segno ieri tra le 15 e le 15.30 e i ladri hanno approfittato dell'orario di apertura della scuola per entrare in azione. Gli uomini dell'Arma, che indagano, purtroppo non potranno contare sui sistemi di videosorveglianza perché non sono presenti all'interno della scuola.

