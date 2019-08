Con le drag queen solo innocenti sorrisi

CREMONA (7 agosto 2019) - All’anagrafe è registrata con il nome di Francesco Caruso, ma sotto le luci dei riflettori diventa la Principessa Prishy. Invece Michelle (cognome d’arte Stuzziker, parodia della showgirl svizzera più amata d’Italia) al secolo è Carmine Lieto. Sono loro, Prishy e Mishy, le drag queen che si sono esibite lunedì sera all’ArciFesta nell’appuntamento curato dal comitato Arcigay Cremona.

Quello presentato di fronte al pubblico cremonese – arcobaleno ma non solo – è un classico show en travesti, alla maniera delle Sorelle Marinetti, de I Legnanesi, del Leo Gullotta dei tempi del Bagaglino. D’altra parte persino Shakespeare indossava panni femminili, poiché in epoca elisabettiana alle donne era preclusa la possibilità di lavorare come attrici. Narrazione e musica si fondono in una raffica di gag esilaranti. Con uno speciale preambolo dedicato ai bambini e alle bambine di ogni età. E proprio l’invito a partecipare rivolto ai più piccoli ha scatenato l’invettiva di Alessandro Zagni, infiammando gli animi della platea social. Sostanzialmente spaccata a metà fra detrattori e sostenitori dell’iniziativa.

I due performer raccontano una favoletta comica che somiglia alla versione queer de La principessa sul pisello. O meglio, col pisello: un doppio senso che si profila sullo sfondo di uno spettacolo perennemente sul filo dell’allusione velata e dell’ironia salace. Con l’obiettivo dichiarato di ispirare una riflessione (anche) sull’abbattimento dei pregiudizi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Non a caso il titolo dello spettacolo è «Racconti senza barriere».

In platea i bimbi ci sono. Ridono e applaudono. Anche quando le drag queen chiudono il libro delle favole per impugnare il microfono.

