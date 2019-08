Cremona, ospedale: Erika Maria Viola nuova primaria di ortopedia

CREMONA - Erika Maria Viola è la nuova primaria di Ortopedia dell'ospedale Maggiore di Cremona. Dopo le «inaspettate dimissioni» date il 15 giugno scorso da Piero Budassi, che se ne è andato via, portando con sé quattro specialisti, (due se ne sono andati a luglio, due il prossimo settembre), Giuseppe Rossi, direttore generale dallo scorso gennaio, si era subito mosso e garantito, pubblicamente, una soluzione tempestiva ed efficace per coprire il primariato. «Sarà pubblicato il bando di concorso per direttore di Struttura e si svolgerà il prossimo 2 agosto», aveva annunciato. Così è stato. Da oggi, il reparto di Ortopedia ha il suo nuovo primario. Ed è donna. Si tratta di Erika Maria Viola, classe 1961, primaria a Lodi, la stessa Asst dove Rossi è stato manager sanitario sino a dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO