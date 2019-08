Racconti senza barriere per i bimbi, ma con le drag queen: Zagni attacca

CREMONA (6 agosto 2019) - Polemica sull’evento organizzato ieri sera all’Arci Festa: alle 21, al Parco Didattico Scout di via Lungo Po Europa, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, era in programma ‘Racconti senza barriere’, con le drag queen Priscilla e La Notte Brilla che hanno narrato fantastiche storie per bambine e bambini. E Alessandro Zagni, consigliere comunale della Lega, ha acceso il dibattito: «Una drag queen intrattiene i bambini con i racconti senza barriere, il tutto con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Sono questi i riferimenti della sinistra per la crescita dei nostri figli?» la sua domanda. Seguita da una precisazione: «Non ho nulla contro le persone in questione, ci mancherebbe. E nemmeno critico l’organizzazione che liberamente organizza l’evento. Io critico la scelta dell’amministrazione comunale di contribuire a sostenere questo tipo di momento educativo per i nostri figli».

La Provincia ha seguito lo spettacolo, ieri sera. Sul giornale di domani il servizio. Al di là delle polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO