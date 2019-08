Cagnolina fuggita e investita: Luna sta bene ed è tornata a casa

CASTELVETRO (5 agosto 2019) - Sta meglio ed è tornata a casa dalla sua famiglia, in provincia di Lucca, la cagnolina meticcia Luna di 11 anni che pochi giorni fa era stata protagonista di una rocambolesca avventura. La piccola per la paura causata dal temporale era scappata e si era nascosta nel baule di un vigile del fuoco toscano che è attualmente in servizio a Cremona, quest’ultimo l’aveva trovata solo all’arrivo nella città del Torrazzo quando l’animale era balzato fuori all’improvviso per mettersi nuovamente alla fuga. In via Bosco è stata investita da un’auto che non si è neppure fermata recuperarla non è stato semplice visto che Luna era terrorrizzata e non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Per l’operazione di recupero erano stati fondamentali l’intervento della Lav di Cremona, dei pompieri e della polizia locale che l’avevano infine portata nello studio veterinario Stanga-Montoleone di Castelvetro.

