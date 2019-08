Castelvetro, ecco il futuro del centro scelto dai cittadini

CASTELVETRO (6 agosto 2019) - Dalle idee di cittadini, associazioni e amministratori ha preso vita un progetto che verrà concretizzato a partire dal 2020: il paese della Bassa Piacentina avrà finalmente un centro storico con luoghi di ritrovo, spazi verdi, percorsi protetti e una viabilità più sicura. Adesso è anche possibile scoprire concretamente come sarà, perché lo studio di architettura di Fabio Ceci – con i collaboratori Beatrice Salati, Laura Bragalini e Valentina Manente – ha tradotto le proposte raccolte nelle settimane di percorso partecipato e considerate realizzabili, elaborando una decina di rendering progettuali. Il tutto sarà riassunto in un piano esecutivo che sarà concluso nel 2019 e a partire dall’estate del prossimo anno saranno aperti i cantieri, finanziati con un investimento economico di circa un milione e 200mila euro di cui 838mila da contributo regionale. I lavori saranno programmati a stralci, per arrecare i minori disagi possibili alla popolazione.

