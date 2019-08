Comunità in lutto per la scomparsa del 35enne Caporali

CASTELVERDE (5 agosto 2019) - Comunità in lutto per la scomparsa del 35enne Luca Caporali, giovane fisioterapista alla struttura di San Camillo venuto prematuramente a mancare a causa di un male incurabile. Il paese si sta stringendo al dolore della mamma Colomba e dei parenti del giovane, persona nota e stimata non sono a Castelverde ma anche a Cremona dove ha trascorso la sua infanzia. L’ultimo saluto a Luca verrà dato con il funerale di domani alle 10.15 partendo dall’ospedale Maggiore di Cremona per la chiesa cittadina di sant’Ambrogio. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il polo della cremazione.

