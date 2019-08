Due pozzi e i villaggi risorgono

CREMONA (4 agosto 2019) - Un regalo che lascia il segno quello che arriva da Padania Acque e dai cittadini della provincia di Cremona ai bambini e alla popolazione dei villaggi di Mandabe e Antsokay, nei distretti di Sakaraha, una delle regioni più povere e più aride del Madagascar, territori, per capirci, dove non piove da ben due anni. Il progetto di cooperazione internazionale Padania Acque for Africa, promosso da Padania Acque con la partnership, per l’anno 2019, dell’Associazione S.O.S. Africa Onlus Cremona, insieme alla Parrocchia Notre Dame de l’Assomption, verrà ufficialmente inaugurato il prossimo 16 agosto, con la presenza di alcuni volontari dell’associazione cremonese in rappresentanza di Padania Acque e di tutti i cittadini della nostra provincia.

«In meno di un anno – ha dichiarato il presidente di Padania Acque, Claudio Bodini - è stato possibile dotare i due villaggi di due pozzi per uso irriguo e di un pozzo di acqua potabile per l’intero villaggio. Il progetto ha previsto anche la costruzione di una scuola in muratura, con tre aule, servizi sanitari, banchi e sedie».

Ricordiamo che è possibile sostenere l’Associazione effettuando una donazione, deducibile dalle tasse, a As. SOS Africa di Cremona (Codice Iban IT 73 A 08454 11402 000000 151578 - causale ‘Donazione Onlus’) oppure destinando il 5x1000. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione S.O.S Africa scrivendo a info@assosafrica.

