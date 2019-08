Evade dai domiciliari, arrestato: aveva aggredito moglie e CC

CAORSO (3 agosto 2019) - Nel dicembre scorso aveva picchiato moglie e figlia, rincorso il vicino di casa con una zappa e preso a bastonate i carabinieri. Ora il 53enne brasiliano protagonista di quella notte di follia in un cascinale di Zerbio, che per quei fatti stava scontando 10 mesi di reclusione agli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione. I carabinieri lo hanno nuovamente ammanettato dopo averlo tenuto d’occhio e aver scoperto che l’uomo si recava tranquillamente al bar.

