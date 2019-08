Emma e l’amore per la danza

PIZZIGHETTONE (4 agosto 2019) - Ore ed ore di allenamento a settimana, tanti sogni nel cassetto legati alle scarpette rosa e una giusta dose di grinta. È così che la 13enne Emma Nava, allieva della maestra Giulia Bagnis presso la società sportiva Il Fontanile, è appena diventata campionessa italiana nella disciplina Solo 12/15 C danza classica. Una medaglia d’oro conquistata ai campionati Fids (Federazione italiana danza sportiva) che si sono svolti a Rimini, sbaragliando la concorrenza di 15 finaliste provenienti da tutta Italia. «È il frutto di tanto impegno e tanto studio — racconta Emma durante le meritate vacanze trascorse insieme alla famiglia —. Seguo lezioni quattro giorni a settimana, ma in prossimità delle gare le ore dedicate alla danza aumentano. Ho iniziato a ballare quando avevo solo cinque anni, con corsi propedeutici alla danza. Poi all’età di sette anni ho iniziato a frequentare corsi di ballo latino americano. A nove anni ho cominciato con la danza moderna, a dieci anche con quella classica. Il mio stile preferito? Danza classica». Ed è in questo ambito che ha trionfato pochi giorni fa, pur ottenendo un ottimo piazzamento nella disciplina Solo 12/15 C Modern Contemporary: si è piazzata, infatti, al quarto posto.

