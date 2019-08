Autismo, ambulatorio di Fondazione Sospiro a Milano

SOSPIRO (4 agosto 2019) - Un servizio ambulatoriale per giovani pazienti affetti da autismo nella metropoli lombarda grazie alla generosità di un ospite cremonese e del suo lascito. È il nuovo progetto in via di realizzazione voluto da Fondazione Sospiro e da Iescum (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano). Queste due realtà hanno acquistato un immobile in viale Bezzi a Milano e hanno fondato Cesca, Centro Europeo di Scienza Comportamentale Applicata, ovvero un centro clinico di analisi comportamentale applicata che eroga interventi per bambini con autismo dai 18 mesi ai 18 anni.

