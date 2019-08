Si ribalta sul cavalcavia di viale Concordia, 61enne in ospedale

CREMONA (3 agosto 2019) - Incidente sul cavalcavia di viale Concordia poco prima delle 11 di oggi. Un'automobilista del '58, P.A., ha perso il controllo della sua Opel Corsa che si è ribaltata. nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La 61enne, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. E' stata trasportata all'Ospedale maggiore in codice verde. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

