Cr-Mn, tutti contro tutti

CREMONA (3 agosto 2019) - Dopo l’intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli si infiamma il dibattito sulla nuova autostrada Cremona-Mantova. Il M5S non ha dubbi ed è a favore della riqualificazione dell’ex Statale 10. Francesco Buzzella, presidente degli Industriali, paventa il «rischio paralisi» e si dice «sorpreso e perplesso dopo le parole del ministro». E insiste: «Per l’autostrada ci sono i fondi e l’iter è già avviato». L’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini non nasconde il suo disappunto: «La Cremona-Mantova resta l’unica ipotesi e costa 820 milioni e non un miliardo e 200 milioni». Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti chiede una svolta: «I collegamenti inefficienti ci costano 160 milioni l’anno». Il deputato Pd Luciano Pizzetti e il segretario provinciale dem Vittore Soldo chiedono chiarimenti:«No, così proprio non funziona. Non siamo allodole attratte dallo specchietto. La presa di posizione del ministro Danilo Toninelli, avvenuta proprio ora che la Regione ha rotto gli indugi sull’autostrada Cr-Mn, deve essere corroborata da fatti concreti e da impegni certi in tempi brevi».

