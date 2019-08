Quattro anni fa il furto di monili e argento, ora il carcere

SONCINO (3 agosto 2019) - Condannato per un furto in abitazione, compiuto con una spaccata in pieno centro ormai 4 anni fa, ieri un soncinese è stato raggiunto a casa dai carabinieri di via Milano e condotto in cella. Dovrà scontare un anno di reclusione per aver trafugato argenteria e monili, già restituiti al legittimo proprietario dall’Arma. I fatti risalgono al 2015. Il caso è quello di un furto in abitazione, compiuto di notte in via Matteotti, nel cuore della cittadina murata. L’autore, secondo quanto ha stabilito il tribunale di Cremona, è un soncinese di 42 anni.

