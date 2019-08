Violini ai giapponesi, strumenti per 60 mila euro

CREMONA (3 agosto 2019) - Il concerto della Miyakojima City Junior Orchestra, ensemble giapponese diretto da Makoto Amano — in città nell’ambito del Cremona Summer Festival — ha fruttato circa 60 mila euro. A tanto ammonta la spesa liutaria fatta dai musicisti nipponici. «L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Camera di Commercio, il Cremona Summer Festival e grazie al coinvolgimento di Tomoyuki Yamashita del Violino magico — spiega Giorgio Grisales, presidente del consorzio —. Sono stati acquistati quattro violini e un violoncello, tutti a marchio Cremona liuteria. I concerti del Cremona Summer Festival sono un’occasione per i liutai di incontrare possibili clienti. In questo senso il turismo musicale può avere una ripercussione concreta sul nostro comparto. L’intermediario del Violino magico è il nostro referente il Giappone». In un mese in città — grazie ai concerti del festival — sono transitate circa 1.500 persone legate in vario modo al mondo della musica.

