In ricordo di Marco Balzarini, inaugurato il luogo di ritrovo

PIEVE TERZAGNI (2 agosto 2019) - Familiari amici e colleghi si sono ritrovati in piazza a Pieve Terzani per l'inaugurazione del luogo di ritrovo in ricordo di Marco Balzarini, il 28enne che ha perso la vita sul lavoro lo scorso aprile. Commozione per ricordare un giovane dal cuore grande che amava stare in mezzo alla gente. Il lancio di palloncini da parte di mamma Elena e papà Gianemilio hanno coronato la cerimonia.

