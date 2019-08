Possibilità di forti piogge con raffiche di vento

CREMONA (2 agosto 2019) - La Regione Lombardia, confermando l’avviso di codice giallo (ordinaria criticità) per rischio di vento forte nella bassa pianura orientale dal pomeriggio sino alla mezzanotte di oggi, ha emesso un avviso di codice arancione (criticità moderata) per il rischio di temporali forti sempre per lo stesso periodo della giornata di oggi, questo a causa dell’instabilità dovuta al riscaldamento diurno e al rapido transito di una perturbazione che porterà aria fredda in quota dalla Francia verso est. Pertanto si conferma la possibilità che, dal primo pomeriggio di oggi, si formino nuovi nuclei temporaleschi anche di forte intensità a partire dalle zone prealpine per spostarsi in pianura. Il transito si esaurirà molto probabilmente entro la serata. Viene inoltre segnalata la possibilità di forti raffiche di vento associate al transito dei nuclei temporaleschi sempre nelle zone di pianura.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, AEM e Padania Acque in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO