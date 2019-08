Il Centro per l’Impiego cambia sede

CREMONA (2 agosto 2019) - Dal 27 agosto prossimo il Centro per l’Impiego di Cremona aprirà i propri sportelli in corso Matteotti n. 15, al primo piano di Palazzo Fodri, in una sede rinnovata e più spaziosa che il Comune di Cremona, in accordo con la Provincia, ha reso disponibile per permettere, anche dal punto di vista logistico, il rafforzamento del Centro, rafforzamento che, peraltro, sta interessando tutti i CPI italiani.

Tra agosto e settembre, infatti, cominceranno ad operare i navigator - 16 quelli assegnati alla Provincia di Cremona fino ad aprile/maggio 2021 - e, nei mesi successivi, dovrebbero partire le selezioni per le ulteriori assunzioni di personale previste dalla legge di bilancio 2019.

A dire il vero, più che di rafforzamento vero e proprio dei CPI, sarebbe più corretto parlare di recupero delle unità di personale originariamente presenti nei CPI, cessate per pensionamento e mai sostituite nel corso degli anni per il blocco del turn over che ha interessato la Pubblica Amministrazione e le Province in particolare. In ogni caso, inizia un periodo di rinnovo di personale e organizzativo che sicuramente renderà più efficace l’attività dei CPI.

Si è deciso di provvedere al trasloco del CPI di Cremona nel periodo centrale del mese di agosto proprio per ridurre al minimo il disagio per gli utenti che, comunque, anche quando gli uffici saranno chiusi, potranno raggiungere gli operatori telefonicamente o per email.

In dettaglio: gli uffici chiuderanno dal 12 al 26 di agosto e riapriranno il 27 agosto.

Come già detto, nei giorni di chiusura, gli utenti che necessitino di informazioni urgenti potranno contattare gli operatori al numero tel. 0372/22060 o per email all’indirizzo centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it.

Nei giorni 19 e 20 agosto, invece, non sarà possibile alcun contatto né telefonico né per email a causa dei tempi tecnici necessari per gli allacciamenti nella nuova sede. In questi giorni sarà, tuttavia, possibile contattare telefonicamente gli Uffici centrali del Settore Lavoro e Formazione della Provincia al numero tel. 0372/406689.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO