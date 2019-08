Vicenda logistica, Finiper apre a 20 operai

SORESINA (2 agosto 2019) - Venti dipendenti ricollocati in un’altra struttura e una considerevole buonuscita per i restanti 150. E’ questa la proposta avanzata da Finiper alle parti sindacali per concordare il futuro dei 170 facchini dell’ormai ex polo logistico di Soresina. Proposta che, allo stato attuale, è oggetto di trattativa e che comunque viene considerata dagli stessi lavoratori una base sulla quale intavolare un dialogo, magari provando a inserire qualche tutela in più.

La sede nella quale verranno dislocati i venti operai che l’azienda tratterrà in organico non è stata ancora resa nota. Da quel che si è appreso dovrebbe essere situata nella Bassa Bergamasca, a una distanza di circa cinquanta chilometri da Soresina.

