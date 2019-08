Casalbuttano, allarme topicida

CASALBUTTANO (2 agosto 2019) - Topicida lungo la pista ciclabile che da San Vito conduce a Cremona: padroni dei cani preoccupati e attenzione massima in paese. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che ignoti abbiano una esca efficace contro topi e ratti denominata grano rosso, sostanza a base di Bromadiolone (pesticida anticoagulante). Ad accorgersi dei numerosi chicchi dall’acceso colore rosso è stato un cittadino di passaggio. Il passaparola è stato immediato e in breve tempo gli amanti degli animali sono stati messi in guardia sul possibile pericolo. Se n’è parlato così tanto che nel giro di nemmeno un giorno la presunta esca velenosa è stata rimossa.

