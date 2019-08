Studenti di Soncino alla scoperta del Nuovo Mondo

SONCINO (2 agosto 2019) - Una magica esperienza alla scoperta delle meraviglie del Nuovo Mondo. Si è appena conclusa la vacanza studio degli studenti di Soncino, tutti liceali, che hanno attraversato gli States per un viaggio tra emozioni e cultura. I ragazzi, insieme alle docenti, hanno avuto anche l’occasione di vedere da vicino la leggendaria prima Bibbia di Gutenberg.

a stelle e strisce

Nei giorni scorsi un gruppetto di ragazze, partite insieme a una ventina di studenti soncinesi, ha pensato bene di approfittare dell’occasione di essere a Washington, poco prima di ripartire per l’Italia, e di andare alla ricerca della bibbia di Gutenberg. La copia (una delle pochissime rimaste al mondo complete) presente nella Biblioteca del Congresso è in latino ed è stata stampata a Magonza in Germania. Ma a guidare la curiosità di Eliana Renzi, Beatrice Ribola, Chiara Piccioni e delle insegnanti Patrizia Cremaschini e Donata Binda è stato il fatto che lo stesso metodo di stampa legasse quella copia agli omologhi stampati negli stessi anni a Soncino, dall’omonima famiglia, ma lingua ebraica.

