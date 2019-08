Maxi tamponamento in viale Trento e Trieste, un ferito e caos viabilità

CREMONA (1 agosto 2019) - Un maxi tamponamento avvenuto attorno alle 14 e che ha coinvolto quattro automobili, ha creato non pochi disagi alla viabilità di viale Trento e Trieste. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due pattuglie della polizia locale; sette le persone coinvolte nell'incidente, ma nessuno per fortuna ha riportato ferite gravi, anche se una persona è stata trasportata all'ospedale Maggiore per accertamenti. Sull'arteria cittadina si sono create lunghe code.

