A Cremona la staffetta podistica “Per non dimenticare”

CREMONA (1 agosto 2019) - Accolti in Cortile Federico II dal sindaco Gianluca Galimberti, affiancato dagli assessori Maurizio Manzi e Luca Zanacchi, hanno fatto tappa in prima mattinata a Cremona i partecipanti alla 35a staffetta podistica Milano-Brescia-Bologna “Per non dimenticare” in occasione del 39° anniversario della strage del 2 agosto 1980. Sindaco e Assessori hanno stretto con forza la mano a tutti questi instancabili testimoni che, mettendoci le gambe, il cuore e la buona volontà, desiderano tenere viva la memoria di uno degli atti terroristici più gravi avvenuti in Italia nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione. Nell'attentato rimasero uccise 85 persone ed oltre 200 rimasero ferite.

Da 35 anni, grazie all'Associazione Gruppi Amatori Podistici presieduta da Gianluigi Labò, questi podisti corrono sulle strade della Lombardia e dell'Emilia per ricordare, oltre alla strage di Bologna anche quelle di piazza Fontana e via Palestro a Milano e piazza della Loggia a Brescia. La tappa a Cremona, anche se di breve durata, è stata comunque vissuta come un momento di solidarietà e di condivisione al quale il sindaco e gli assessori Manzi e Zanacchi hanno tenuto a partecipare per testimoniare il sostegno del Comune di Cremona e della città intera all'iniziativa.

La staffetta, seguita dal responsabile Luigi Viganò, è stata affiancata dal Comune di Pozzaglio fino alla nostra città dai podisti cremonesi Maurizio Ceruti e Paolo Pini (del gruppo Arredamenti Maiandi) e da Alberto Gennari, Massimo Aldovini e Gabriele Ravasi (del Marathon Cremona). Anche un gruppo di cittadini e ragazzi di Pozzaglio, accompagnati dal vice sindaco Alessandro Ceruti, muniti di bicicletta, hanno seguito i podisti dal loro paese sino a Cremona.

Dopo i saluti con sindaco e assessori, lo scambio di doni, la foto di gruppo in Cortile Federico II, e un veloce ristoro, la staffetta, sempre scortata da agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale, si è rimessa in marcia in direzione Castelvetro Piacentino, questa volta accompagnata da Daniele Pitturelli, Gigliola Bellisario e Maddalena Biagi del Marathon Cremona.

Dopo avere attraversato tutta l'Emilia, la staffetta arriverà a Bologna nella mattinata di domani, quando si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione della strage del 2 agosto 1980, alla quale parteciperà, in rappresentanza del Comune di Cremona, il consigliere comunale Nicola Pini, con il Gonfalone della Città.

