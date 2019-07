Cortemaggiore, ladri di birra arrestati dai carabinieri

CORTEMAGGIORE (31 luglio 2019) - Ladri di birra in manette. Due giovani disoccupati residenti nella Bassa, pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cortemaggiore perché sono stati sorpresi a rubare all’interno del capannone di una ditta di via Besenzone che distribuisce bibite. I due, di 27 e 23 anni, avevano notato che il proprietario della ditta si era allontanato per effettuare una consegna, lasciando il cancello di accesso aperto. A quel punto sono entrati e hanno caricato in auto tre fusti di birra da 30 litri ciascuno e tre cartoni di birra in bottiglia. Sfortunatamente per loro però il proprietario è ritornato e li ha sorpresi. Ha subito telefonato al 112 e sul posto è arrivata una pattuglia del radiomobile di Fiorenzuola d’Arda. È scattato l’arresto in flagranza di reato.

