Il docente cremonese Gamba con l’imperatore del Giappone

YOKOAMA (31 luglio 2019) - Una giornata difficile da dimenticare, quella dell’altro ieri, per Paolo Gamba, cremonese, professore ordinario di Ingegneria all’Università di Pavia. Il docente cremonese ha ricevuto niente meno che l’imperatore del Giappone Naruhito, che ha presenziato al congresso internazionale di Geoscience and Remote Sensing Society (che si svolge a Yokohama), di cui Gamba è presidente. Il professore si occupa, in particolare, di telerilevamento urbano e satelliti ed è quindi in contatto con le varie agenzie spaziali del mondo, cosa che gli permette di viaggiare ogni anno in molti stati ed incontrare realtà della ricerca anche molto differenti da quella italiana. L’arrivo dell’imperatore del Giappone Naruhito al consesso di ricercatori è stato documentato da un tg giapponese.

