Anziano in bici investito davanti al cimitero

CREMONA (30 luglio 2019) - Ancora un ciclista travolto da un’auto sulle strade della città. Ancora dubbi e perplessità sull’assetto e gli standard di sicurezza delle piste ciclabili, soprattutto, come in questo caso, in prossimità di un incrocio e di un attraversamento ciclopedonale. È un incidente che colpisce quello avvenuto a metà di questa mattina all’intersezione tra la strada che scende dal cavalcavia che porta al cimitero e quella che scorre davanti allo stesso camposanto. Poco prima delle 10,30 un uomo di 86 anni, cremonese, che scendeva in sella a una bicicletta diretto verso via Cipressi, è stato investito da una vettura condotta da un 82enne originario di Como e residente a Castelverde, che percorreva via Cimitero. L’anziano ciclista ha riportato lesioni di media gravità ed è stato condotto all’ospedale Maggiore, dove si trova in osservazione. L’incidente ripropone con forza il tema della sicurezza delle ciclopedonali, soprattutto nelle zone in cui transita un numero elevato di persone anziane, come quella intorno al cimitero. Lo schianto è stato ripreso dalle telecamere dei vigili.

