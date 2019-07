Droga, operazione dei carabinieri: 24 arresti

30 luglio 2019 - All’alba di oggi i cittadini di Piacenza e provincia si sono nuovamente svegliati con gli elicotteri sopra alle teste e le pattuglie dell’Arma in strada: oltre 70 carabinieri del comando provinciale, con il supporto delle unità specializzate, hanno eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica. Nel mirino, ancora una volta, lo spaccio di droga: cocaina, eroina, hashish e marijuana venduti davanti a locali notturni e pub frequentati da giovanissimi ma anche nelle campagne del territorio, Bassa compresa. In manette sono finiti sia italiani che stranieri (in questo secondo caso si tratterebbe prevalentemente di africani originari del Gambia) tutti residenti o domiciliati in provincia ma provenienti dal Milanese. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

