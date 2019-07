Schiamazzi e rumori molesti nella notte, sette denunciati

CASTELLEONE (30 luglio 2019) - Durante la notte dello scorso 13 luglio, si sono resi protagonisti di schiamazzi e rumori molesti reiterati, che hanno disturbato il riposo delle persone, nonostante siano stati invitati più volte a tenere un comportamento moderato. Al limite dell'esasperazione, vennero fatti intervenire i carabinieri che, a conclusione degli accertamenti di rito, hanno denunciato alla Procura della Repubblica, per il reato di disturbo delle persone e molestie in concorso, un 30enne e una 21enne di Castelleone, un 28enne di Madignano, un 34enne di Ripalta Cremasca e un 18enne di Crema, tutti di nazionalità romena. Per gli stessi reati sono stati invece denunciati al Tribunale per i minorenni di Brescia due connazionali 17enni.

