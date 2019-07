Castelvetro: animali, clandestina a bordo

CASTELVETRO PIACENTINO (30 luglio 2019) - Nella tarda serata dell’altro ieri, nell’ambulatorio veterinario Stanga-Montoleone di via Martiri Duchi Molinari, si è conclusa la rocambolesca fuga di una cagnolina spaventata dal temporale: a 230 chilometri da casa, dopo essere stata investita da un’auto e recuperata a fatica dai pompieri di Cremona. Il meticcio Luna, di 11 anni, ora è ricoverata a Castelvetro con un femore rotto e un trauma cranico. A fare il tifo per lei ci sono tante persone, a partire dal vigile del fuoco che a sua insaputa se l’è ritrovata in auto sabato sera.

Il giovane, residente in provincia di Lucca e attualmente in servizio presso la caserma della città del Torrazzo, è partito dalla Toscana durante un temporale e non si è accorto che Luna, la cagnolina del vicino di casa, si era nascosta nel suo baule perché spaventata da tuoni e lampi. Cercava evidentemente un riparo sicuro e l’ha trovato sull’auto. Il conducente si è reso conto dell’insolito clandestino a bordo solo una volta arrivato a Cremona, quando ha aperto il baule per scaricare le valigie e lei è saltata fuori. Prima di quel momento non ha abbaiato né pianto. Ma una volta rivista la luce, spaesata, è subito scappata lungo via Giordano.

A quel punto è scattata la mobilitazione che è andata avanti per ore tra Porta Mosa e strade laterali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO