In moto fino a Capo Nord

CREMONA (29 luglio 2019) - Sedici giorni di viaggio. In tutto 9.853 chilometri percorsi in moto. Undici nazioni attraversate e 650 litri di benzina consumati. Sono i numeri del viaggio sognato da sempre, le cifre dell’avventura di Francesco Celli, 48 anni e Walter De Tommaso, 47 anni, finanzieri con la passione per le moto e per i viaggi che strizzano l’occhio all’impresa: attraversare l’Europa in moto per arrivare a Capo Nord. «Ho coinvolto Walter in questa mia nuova avventura. Raggiungere Capo Nord è sempre stato un sogno per me, sogno che ho voluto condividere col mio collega — racconta Celli —. Negli anni scorsi ho percorso a piedi la Sardegna e mi sono regalato il cammino di Santiago de Compostela. Mi piace cogliere nel viaggio l’opportunità di una sfida che mi possa mettere alla prova. Tutto questo grazie alla disponibilità di mia moglie Emilia, che mi lascia andare», spiega sorridendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO