Auto finisce fuori strada, quattro giovani ferite

SESTO CREMONESE (28 luglio 2019) - Fuori strada con quattro giovani feriti, ieri sera intorno alle 21,15 lungo la strada comunale che collega Sesto a Casanova. Un cittadino di nazionalità indiana residente a Soresina, alla guida della sua auto con a bordo quattro ragazze tutte di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che stava viaggiando da Sesto a Cremona, qualche centinaio di metri prima del bivio per Bredalunga, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cremona, ha perso il controllo del mezzo che è finito lungo il bordo della carreggiata. Il guidatore è rimasto illeso mentre hanno riportato traumi e contusioni tutti gli occupanti dell’auto andata distrutta. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore da due ambulanze della Croce Verde. Sul posto anche un’automedica del 118.

