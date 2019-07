Velocità e proteste: «Ora mettete gli speed check»

CASTELLEONE (28 luglio 2019) - Dopo lo spavento, la rabbia. E un senso d’insicurezza che sfocia, inevitabilmente, nella protesta. I residenti di Pellegra chiedono a gran voce l’adozione di misure concrete per ridurre la velocità delle auto in transito nel centro abitato. «L’incidente di venerdì dimostra che abbiamo ragione a essere preoccupati: se non si attiva un autovelox, prima o poi ci scappa il morto». Dopo la tragedia sfiorata, la gente della frazione è affacciata al bar e, non senza amarezza, osserva che la notizia dell’incidente non ha cambiato nulla: gli automobilisti sfrecciano come prima. Pessima e pericolosa abitudine che tuttavia potrebbe avere i giorni contati. Il Comune, infatti, all’inizio della scorsa settimana aveva chiesto alla Provincia l’autorizzazione per la posa di due speed check all’interno degli abitati di Pellegra e di Le Valli.

