Bomba d'acqua e temperatura a picco

CREMONA (27 luglio 2019) - Il maltempo tanto annunciato è arrivato, facendo così scendere repentinamente la temperatura. Soresina è stata flagellata da una bomba d’acqua, che ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. In particolare i disagi più forti li ha subiti la circolazione stradale per l’allagamento del sottopasso ferroviario, tratto cruciale della ex provinciale 47 per Annicco. Allagamento con danni ancora da stimare anche alle scuole medie di piazza Italia (sede dell’istituto comprensivo Giacomo Bertesi). A Monticelli d’Ongina, in via Busacca, a causa del forte vento è crollato un palo della linea telefonica e i cavi sono caduti sulla carreggiata. Interrotte inoltre alcune linee telefoniche. Nel resto della Bassa Piacentina il disagio principale è stato il blackout, che ha interessato in particolare la zona di Caorso. 115 mobilitato pure appena oltre confine, a Maleo nel Lodigiano, per la caduta di piante. Disagi limitati invece nel vicino borgo di Pizzighettone dove a parte interruzione di corrente elettrica e caduta di alcuni rami non si sono verificate situazioni preoccupanti.

