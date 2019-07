Immigrazione, 39 accompagnamenti alla frontiera

CREMONA (27 luglio 2019) - Intensa attività di prevenzione messa in atto dalla Questura di Cremona, con particolare riferimento al contrasto dei reati contro la persona, di quelli predatori e dell’immigrazione clandestina, soprattutto nelle zone più sensibili della provincia. In particolare, nel periodo compreso da gennaio a giugno, l’Ufficio Immigrazione, in sinergia con l’Ufficio di Gabinetto e tutte le altre componenti della Questura, ha eseguito 39 accompagnamenti alla frontiera di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e 5 accompagnamenti ai “Centri di Permanenza per il Rimpatrio” con l'obiettivo di identificare i soggetti.

Rilevante anche l’attività svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura. Il Questore della Provincia di Cremona, Carla Melloni, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha provveduto ad emettere, infatti, su proposta della Divisione Anticrimine, 71 “Fogli di via obbligatori” da svariati Comuni della Provincia, con divieti di ritorno, a carico di individui gravati da precedenti penali. Inoltre, sono stati emessi 10 “Avvisi Orali” nei confronti di persone che, per la loro condotta di vita, sulla base di elementi di fatto, sono state ritenute vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose e 13 provvedimenti di “Ammonimento” finalizzati a dissuadere i rispettivi destinatari a compiere ulteriori azioni delittuose nei confronti delle eventuali vittime. La suddetta attività, con la costante presenza sul territorio della Polizia di Stato, continuerà nel corso dei prossimi mesi.

