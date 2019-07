Mamma e lavoratrice, si diploma a 38 anni

MONTICELLI (27 luglio 2019) - Un diploma di scuola superiore ottenuto a 38 anni, da lavoratrice e da mamma di due bambine. Un risultato inusuale quello ottenuto da Alessia Perazzi di Monticelli. «L’ho fatto – spiega la giovane donna – un po’ per necessità e un po’ per un desiderio di rivalsa che ho sempre avuto. A 17 anni ero stata bocciata in quarta liceo e avevo lasciato la scuola per andare a lavorare. Col passare del tempo, ho avuto dei problemi in ambito lavorativo, che mi hanno dato la carica e le motivazioni per riprendere a studiare. Prima ho provato all’istituto Beltrami di Cremona, ma, una volta iscritta in quella sede, non è partita la classe per carenza di studenti. Allora, insieme ad altre due donne nelle mie stesse condizioni, mi sono rivolta allo Sraffa di Crema, dove ho frequentato i due anni che mi mancavano e dove nelle scorse settimane mi sono diplomata come tecnico dei Servizi commerciali, con la votazione di 80/100». Un risultato brillante, che tuttavia non è stato facile ottenere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO