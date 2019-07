Terribile fuori strada a Pellegra, una 27enne molto grave

CASTELLEONE (26 luglio 2019) - Spaventosa uscita di strada, poco prima di mezzogiorno, nel centro abitato di Pellegra, frazione di Castelleone. Un'auto con a bordo quattro giovani, tutti di nazionalità romena, è uscita di strada e si è ribaltata, sfiorando una vettura in procinto di svoltare verso San Vittore. Ferite serie per tre delle persone a bordo, e molto gravi per una ragazza trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Rilievi a cura della polstrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO