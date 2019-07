Temporale nella notte, danni ingenti in riva all'Oglio

ISOLA DOVARESE (26 luglio 2019) - Ingenti danni a Isola Dovarese a causa del temporale che ha colpito il paese in riva all'Oglio nella notte. Tetti scoperchiati, piante abbattute e chicchi di grandine di dimensioni molto grosse. Sono in corso interventi da parte della protezione civile e il sindaco è in prima linea per la conta dei danni.

