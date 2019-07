Chiusura col botto con le emozioni dei giochi d'acqua

CREMONA (25 luglio 2019) - Chiusura col botto per l’edizione 2019 dei Giovedì d’Estate, che questa sera si è congedata da piazza del Comune con lo spettacolo — ogni volta capace di emozionare e sorprendere — delle Fontane danzanti, promosso da Padania Acque e ulteriormente impreziosito dalle coreografie del corpo di ballo PosainOpera Company.

La performance, voluta «per festeggiare la nostra buona acqua pura, sottolineando la stretta collaborazione tra ambiente, ecologia ed acqua», come ha sottolineato il presidente di Padania Acque, Claudio Bodini, ha tenuto con lo sguardo incollato centinaia di cremonesi, richiamati da un evento che ormai è entrato a pieno titolo nella tradizione dei giovedì d’estate.

La serata ha concentrato in modo particolare l’attenzione sui grandi temi dell’ambiente e della sostenibilità, con molte proposte in quelle direzioni.

Frequentatissimi gli esercizi commerciali, bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti del centro; a testimonianza di quanto i giovedì d’estate promossi da Botteghe del Centro e Confcommercio (con il patrocinio del Comune e del Duc) si confermino come una formula consolidata e vincente per mantenere vivo e far apprezzare in tutti i suoi aspetti il cuore della città.

Al tema dell’ambiente è stato dedicato anche l’incontro delle 21 in Cortile Federico II. Intervistato da Paolo Regina (segretario generale di Confcommercio Cremona) e dal caporedattore del quotidiano La Provincia Paolo Gualandris, Salvatore Livorno ha presentato il suo libro inchiesta ‘Che bella monnezza!: cronace da nord est di ordinaria dis-amministrazione’.

Oltre allo shopping, a farla da padrone è stato come sempre anche lo street food. Con l’appuntamento in ‘Largo Bocconcino’ , dove a tenere banco sono state le prelibatezze proposte dal Gruppo Macellai Confcommercio. Nel progetto sono coinvolti anche i ragazzi di ThisAbility, alfieri di un modello virtuoso ed attivo di integrazione, Che ai Giovedì’ d’Estate assume le vesti ed i colori della festa. E poi lo sport, l’esibizione di tennis in carrozzina, il ballo della pluridecorata campionessa paralimpica Chiara Pedroni. Emozioni. D’acqua ma non solo.

