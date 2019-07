Maccastorna, operaio muore nella vasca del biogas

MACCASTORNA (25 luglio 2019) - Un operaio di 32 anni è deceduto questa mattina in un’azienda agricola di Maccastorna (Lodi) dopo essere precipitato in una cisterna per la fermentazione di liquami organici per la produzione di biogas. I vigili del fuoco di Cremona sono impegnati nelle operazioni di recupero della salma per ultimare le quali sarà necessario svuotare la vasca. Da una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto durante una manutenzione del telo di copertura dell’impianto. Indagano i Carabinieri e l’Ats di Lodi.

La vittima era austriaco e si chiamava Joachim Bauer, 32 anni. L'uomo stava lavorando per la posa in una nuova copertura della cisterna. I carabinieri lodigiani insieme all’Asst stanno facendo accertamenti anche per capire se fossero state attivate tutte le sicurezze del caso. Il cadavere dell’uomo, finito sul fondo della cisterna, non è ancora stato recuperato: i vigili del fuoco ci stanno lavorando e si prevede di portare il cadavere in superficie entro stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO