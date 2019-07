Cremona, fibra ottica. Mini cantieri in arrivo

CREMONA (25 luglio 2019) - Il 29 e il 30 luglio via del Foppone, via S. Siro e piazza Giovanni XXIII saranno interessate da lavori stradali destinati alla posa di cavi per la fibra ottica. Per consentire la realizzazione dell’intervento e limitare i disagi alla viabilità sono stati disposti i seguenti provvedimenti: divieto di circolazione veicolare e doppio senso di marcia in via S. Siro (accesso consentito al traffico locale) dove sarà istituito anche il divieto di sosta, 0-24, su entrambi lati; doppio senso di marcia in piazza Giovanni XXIII nel tratto compreso tra via S. Siro e via Gioconda con divieto di sosta 0-24; obbligo di svolta a sinistra all’incrocio tra via via del Foppone e via Radaelli per i veicoli provenienti da via S. Antonio del Fuoco. Sarà comunque posizionata la segnaletica con le indicazioni per il percorso alternativo.

