«Bibbiano, ecco i mostri»: in vetrina i tre indagati

CREMONA (24 luglio 2019 - La foto e il nome di tre dei 29 indagati nell’inchiesta ‘Angeli e demoni’ esposti in vetrina sotto al grande titolo in caratteri rossi: «Bibbiano ecco i mostri». E poi la nota: «Potrebbe succedere ad ognuno di noi». E di nuovo in grandi caratteri rossi: «Vogliamo la verità». È il manifesto con cui Tony Racano, il titolare del locale ‘Il Dollaro Pizza d’Asporto’, ha deciso di coprire quasi interamente una delle vetrine del locale che si affaccia su largo Boccaccino, nel cuore della città. E, affiancato a questo, sull’altra vetrina, immagini di bambini sofferenti alternati alle parole: «Giù le mani dai nostri figli: mamma e papà, dove siete... venite a salvarmi».

Racano ha anche pubblicato le foto delle vetrine sulla pagina Facebook del locale con una sorta di appello: «Questo è ciò che è affisso sulle mie vetrine, se volete anche voi potete fare qualcosa. Attaccate un'immagine sui vetri del vostro negozio, della vostra auto facciamoci sentire se vogliamo la verità e giustizia. Io ci ho messo la faccia senza paura. Ora vedremo quanti si mobiliteranno qui a Cremona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO