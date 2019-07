Ai Giovedì d'estate danze d'acqua

CREMONA (25 luglio 2019) - Un omaggio alla risorsa acqua, preziosa e indispensabile fonte di vita: l’ultimo appuntamento dei Giovedì d’estate, questa sera, è dedicato all’ambiente e sarà animato dall’evento La danza dell’acqua, promosso da Padania Acque in collaborazione con le Botteghe del Centro. Alle 22.30, nella suggestiva cornice di piazza del Comune, andrà in scena l’imperdibile spettacolo delle Fontane danzanti, accompagnato dalle coreografie del corpo di ballo PosainOpera Company.

E dalle 19, Padania Acque sarà presente in piazza con la postazione mobile per distribuire gratuitamente acqua pura. Con i cremonesi che potranno ritirare a titolo promozionale, in omaggio fino ad esaurimento di scorte, la nuova borraccia di Padania Acque in alluminio Goccia, a fronte della compilazione di un questionario sulla qualità del servizio idrico erogato dalla società.

Per il resto, il gran finale dei Giovedì è totalmente dedicato ad ambiente e sostenibilità.Cuore nevralgico resta piazza Stradivari, che ospiterà esposizioni di aziende e associazioni legate all’ambiente, all’energia e all’ecologia. Il Gruppo Bossoni sarà presente esponendo i veicoli elettrici o di Rs Auto con i modelli ibridi della propria gamma. Tra i gruppi di volontariato, Legambiente (che promuove la campagna per il corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta), Cremona Urban Eco, realtà recentemente costituita che si impegna in interventi di pulizia di aree verdi, e l’associazione Città Rurale – Organizzazione di volontariato, che sostiene il progetto Cremona Urban Bees dedicato all’apicoltura urbana. Non manca, infine, uno spazio dedicato alla navigazione sul Po, mentre per chi ama le piante e il giardinaggio, Idea Verde Maschi presenterà le sue proposte per balconi e giardini.

Sempre dedicato ai temi dell’ambiente l’incontro, in Cortile Federico II alle 21, con Salvatore Livorno, che presenterà il suo libro inchiesta ‘Che bella monnezza!: cronache da nord est di ordinaria dis-amministrazione’. L’autore sarà intervistato dal segretario generale di Confcommercio Paolo Regina e dal caporedattore del quotidiano La Provincia Paolo Gualandris.

Ampio spazio è riservato anche allo sport, con la partecipazione (in piazza Stradivari) delle società canottieri. Tra i momenti più importanti della serata c’è l’esibizione di tennis in carrozzina (che coinvolgerà anche il pubblico) con la partecipazione dei giocatori della squadra della canottieri Baldesio di Cremona, (Giovanni Zeni, Costantin Mircea e Dario Benazzi), dell’allenatore Roberto Bodini e del team manager Alceste Bartoletti. Il progetto è sostenuto, come capofila, dal Rotary Club Cremona e da diversi Rotary Club del Distretto 2050 e dal Panathlon International Area 2 Lombardia.

Dallo sport al divertimento con l’associazione La Buca del Coboldo che, in Cortile Federico II, presenta il magico mondo dei giochi da tavolo. Come sempre a completare il programma, i negozi di quartiere in via Cavour, mentre saranno tutte concentrate in corso Garibaldi esposizioni artistiche, animazioni, attività dell’ingegno e la creatività del centro Fumetto.

E ci sarà Chiara Pedroni, campionessa paraolimpica italiana, che ballerà in carrozzina nel cortile interno del Lord Caffè.

Come ormai tutti i giovedì Largo Bocconcino è pronto a soddisfare i palati con le prelibatezze proposte dal Gruppo Macellai Confcommercio, capitanati questa settimana dalla Macelleria Baroni. Sono coinvolti nel progetto anche i ragazzi di ThisAbility. Lo shopping, ovviamente: tutti i negozi del centro saranno naturalmente aperti. Poi calerà il sipario – per questa edizione - sulla rassegna organizzata (con il patrocinio di Comune e Duc), da Botteghe e Confcommercio. Per tutti l’appuntamento è all’estate 2020.

