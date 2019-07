Ombre di ’ndrangheta sull'impresa edile

CREMONA (25 luglio 2019) - Il vertice che ha portato al provvedimento degli ultimi giorni è storia dello scorso febbraio: gli investigatori della direzione investigativa antimafia di Brescia erano stati a Cremona, in prefettura, per confrontarsi sulla posizione di una società edile con sede legale in provincia che aveva appena avanzato istanza per entrare nella ‘white list’ e poter quindi partecipare a bandi dell’amministrazione pubblica ma che, già allora, aveva evidentemente mostrato caratteristiche se non proprio sospette almeno tali da richiedere attenzione specifica e monitoraggio dedicato. È quello che gli specialisti dell’antimafia, d’intesa con la struttura territoriale e le locali forze di polizia, hanno fatto. E adesso, verificati i soggetti che ne risultano parte e le loro evidenze giudiziarie, le movimentazioni di denaro e le operazioni finanziarie, la procedura è arrivata a conclusione: la prefettura di Cremona, con decreto notificato il 13 marzo scorso, ha rigettato l’istanza di iscrizione alla White List. Motivazione: quell’impresa, da subito osservata speciale, è stata giudicata vicina ad ambienti noti per avere legami con la ’ndrangheta. La prima del territorio accompagnata da ombre di mafia.

Una decisione passata subito dopo al vaglio del Tar di Brescia. È stata la stessa azienda, rappresentata dagli avvocati Franco Antonioli e Roberto Maria Dall’Olmo, a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, contro l’Ufficio territoriale del governo e il ministero dell’Interno, che si sono costituiti in giudizio difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ricorso contro il decreto. Chiedendo l’annullamento del provvedimento. Richiesta respinta, visti tutti gli atti della causa e sentiti i legali, lo scorso 26 giugno: la camera di consiglio riunita in collegiale, formata dal presidente Roberto Politi, dal consigliere estensore Stefano Tenca e dal referendario Elena Garbari, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla White List. Condannando la parte ricorrente a corrispondere 2.500 euro all’amministrazione ricorrente a titolo di compenso per difesa tecnica e oneri di legge. Un pronunciamento dalle cui pagine emergono dettagli almeno inquietanti. Raccontando di legami particolari con figure e realtà comparse nelle ultime due, più grandi, inchieste sulla ’ndrangheta, l’indagine Stige e l’operazione Aemilia.





