Chiara Cabini al Senato: «Grande emozione»

PIZZIGHETTONE (24 luglio 2019) - Grande emozione per Chiara Cabini, la 24enne di Regona che oggi a mezzogiorno a palazzo Giustiniani a Roma è stata premiata dall’Associazione stampa parlamentare per la sua tesi di laurea sulle elezioni americane del 2016. Ha ricevuto il prestigioso Premio Giuditta Nanci dal presidente dell’associazione Marco Di Fonzo, durante la cerimonia del Ventaglio alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. «E’ stato un piacere essere presente - commenta Chiara mentre insieme alla madre sta tornando a Pizzighettone in treno -. La cerimonia è stata emozionante e si è parlato di temi importanti anche a livello politico, sia italiano che europeo. Quindi è stato molto bello assistere. Oltre a me è stata premiata una ragazza dell’Accademia delle Belle arti di Bologna che ha realizzato il ventaglio decorato consegnato alla presidente Casellati». Durante la cerimonia Chiara ha incontrato anche il senatore a vita ed ex premier Mario Monti, che si è complimentato con lei per la tesi di laurea.

