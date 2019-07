Tangenziale, Piloni (Pd): “Opera che sarebbe ora di completare”

SORESINA (24 luglio 2019) - Due milioni e mezzo per completare la tangenziale di Soresina. E’ quanto chiederà il consigliere regionale del PD Matteo Piloni in vista dell’assestamento di bilancio che si discuterà in Consiglio regionale il 25 e il 26 luglio.

“Si tratta di un intervento molto importante per il territorio soresinese, in quanto alleggerirebbe il traffico pesante della zona, verso il bresciano e non solo”, spiega Piloni. Ricordando “che l’opera, cominciata ben 5 anni fa è rimasta incompleta”.

“Se ne parla da anni, ma la Regione non ha mai voluto finanziare l’opera. Io credo che per questa parte della nostra provincia si tratti di un'opera strategica” conclude il consigliere dem.

