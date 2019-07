Incidenti a raffica, mattinata complicata in città

CREMONA (24 luglio 2019) - Un tamponamento lungo la via Mantova appena dopo la rotonda di San Felice e uno scontro tra auto e furgone sul rondò della Castelleonese, hanno creato lunghe code appena prima delle 8 di questa mattina.

Lungo la via Mantova, poco dopo le 7.30, sulla corsia che porta in centro città, per il tamponamento tra due auto sono intervenuti i carabinieri e una ambulanza che ha soccorso una persona; ferite non gravi ma che hanno costretto al trasporto in ospedale in codice giallo. Il traffico, già particolarmente articolato a quell'ora su una delle arterie più movimentato, ha subito un rallentamento, con code che si sono create sia in entrata che in uscita da Cremona.

Al rondò della Castelleonese, di fronte al centro commerciale CremonaPo, sono entrati in contatto un'auto di piccola cilindrata e un furgone. Per fortuna i conducenti non hanno subito ferite, ma anche in questo caso si sono create lunghe code sia nei due sensi di marcia della tangenziale, sia per i mezzi provenienti dalla Paullese. In questo caso sono intervenuti gli uomini della polizia locale.

